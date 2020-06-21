أستاذ مناعة: كورونا مراحل ودرجات وكل مرحلة لها درجة من التعامل

قال الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، إن هناك طبعا في المصريين بشكل عام بأنهم يحاولون أن يكونوا "دكاترة" عن طريق الإنترنت والوصفات، "زمان كان يسأل جاره أو الصيدلي لكي يستسهل الأمور"، مؤكدا أن "الاستخدام غير المرشد للأدوية كارثة وأعاني الآن مع حالات كثيرة الذين لديهم أمراض مثل الريماتويد وكثير من الأمراض التي تحتاج للبلاكونيل وبعض أنواع الثرويد بعد أن أعلنوا عن دواء الديكساميثازون وبدأ الناس في محاولة لتخزينها".

وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن تخزين المواطنين للأدوية فهو حرمان لشخص آخر يحتاج العلاج وهو بالفعل مصاب، وأنه لا يجب أن تأخذ علاجا دون استشارة الطبيب لأن فيروس كورونا مراحل ودرجات وكل مرحلة لها درجة معينة من التعامل وإذا لم نأخذ بالنا من ذلك سنقع في مشكلة كبيرة، وأننا لا نأخذ أي دواء بشكل مباشر لقتل الفيروس وكل ما يتم هو مجرد اجتهادات وليس علاج فعال.

وتابع، أن الفيروس تحور أكثر من 14 مرة بالنسبة للغلاف الخارجي له، مشيراً إلى أن المضاد الحيوي لا يؤثر في الفيروسات بشكل عام لكن أحيانا يتم أخذه للحماية من عدوى بكتيرية، وأن مضادات الأكسدة لها علاقة بالمناعة لكن من الممكن الحصول عليها من الأكل والخضروات والفواكه الطازجة والمشروبات.

واستكمل، أن هناك بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون وتتخزن في الجسم وكلما نأخذها سوف نصل إلى ما يسمى "تسمم في الفيتامينات" أ، e، د، k ولا يجب أخذهم دون داعٍ.