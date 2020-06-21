شوقي يطمئن طلاب الثانوية: عملنا كل ما يمكن تخيله لإنجاح الامتحانات

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن استعداد الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية غدًا، والتي ستبدأ بامتحان اللغة العربية، فذكر أن هناك قلقا محمودا بقدر معين، ولكن تم عمل كل ما يتخيله أي شخص لتأمين الامتحانات وصحة الطلاب في هذه الظروف، وتم نشر فيديو من نصف ساعة لكي نطمئن فيه الأهالي على خطط الدولة لتأمين الامتحانات.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن أجهزة الدولة ككل بذلت جهود غير مسبوقة لإنجاح الامتحانات، فضلًا عن مشاركة ما يقارب من 400 ألف من موظفي وزارة التربية والتعليم في هذه المنظومة، وهذا عدد هائل يتضمن آلاف المعلمين والملاحظين وإشراف المديريات وغيرها.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا بين الوزارة ووزارات الصحة والداخلية والقوات المسلحة والتنمية المحلية والمحافظين، "شوفت حضرتك غرفة العمليات شكلها إيه وفيها أجهزة إيه وبتعمل إيه شيء يطمن أي حد، كل الأجهزة دي عشان هدف واحد تأمين الفرص المتساوية للأولاد ومنع الغش الإلكتروني وزاد علينا في وباء كورونا التأمين الصحي لكل المنظومة من أول الطلبة للسادة المعلمين والمصححين".

وتابع: "فيه ناس في مدارس داخلي وفيه ناس في سجون، فيه ناس بتبات بره محافظتها".