وزير التعليم ينفي وجود عجز في أعداد مراقبي امتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه ليس هناك أي أزمة في عدد مراقبي امتحانات الشهادة الثانوية، وما تم تضخيمه خلال الأيام الماضية أمر يحدث كل عام ولكن تم التركيز عليه العام الحالي لأسباب يعلمها الجميع وهي تضخيم الأمور، ولكن هناك عددا كافيا وعددا احتياطيا أيضًا من المراقبين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يتمنى أن تسير الامتحانات بهدوء سواء امتحانات الشهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، مؤكدًا أن غالبية المعلمين وطنيون ولا يتأخرون أبدًا عن خدمة الوطن، رغم المشقة، وسنحافظ عليهم مثل الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتخذت كل الإجراءات الوقائية وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كافة الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.