التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية وصلت في موعدها.. ونتابع اللجان

تفقد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، دخول طلاب الثانوية العامة بإحدى لجان إدارة الخليقة والمقطم بالقاهرة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات للحماية من فيروس كورونا.

وأكد حجازي أنّه يتابع سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لافتا إلى أنّ الأسئلة وصلت في مواعيدها وجار المتابعة من قبل العاملين بالغرفة.

ويؤدي 652 ألفا و289 طالبا وطالبة اليوم، امتحان مادة اللغة العربية موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2019 – 2020.