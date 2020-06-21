إحالة المتورطين في نقل مريضة بالخطأ للعزل بالإسماعيلية للشؤون القانونية

أعلن سعيد السقعان، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إحالة المقصرين في واقعة تحويل مريضة بالخطأ إلى مستشفى العزل، من الفريق الطبي بمستشفى الإسماعيلية العام والمسعف الذي يتابع حالتها للشؤون القانونية.

وأشار السقعان، إلى أن بروتوكول التنسيق لنقل الحالات الايجابية لمستشفيات العزل يتضمن تسجيل بيانات المريض على موقع رعايات مصر وبذلك يتم إخطار مرفق الإسعاف لنقل الحالات، علما بأن مديرية الشؤون الصحية تقوم بالتنسيق التليفوني للتأكد من نقل الحالات في أسرع وقت ممكن لبدء تلقي بروتوكول العلاج، ومن أهم الإجراءات التي تتم أثناء نقل الحالات ولضمان الجودة يتم نقل الحالة بعد استلام بطاقة المريض وكذلك الملف الطبي الخاص به وذلك لما يتضمنه من تاريخ مرضي للحالة والموقف العام، وبمجرد نقل الحالة بمستشفى العزل يتم إعادة تقييم الحالة في غرفة منفصلة قبل دخولها غرف الإقامة هذا فيما يخص الحالات المستقرة، بينما في الحالات الغير مستقرة بقسم الرعاية المركزة فيتم دخولها في غرفة عناية مستقلة لا يوجد بها مرضى لحين استقرار الحالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه في يوم 17 يونيو الجاري وتحديدا الساعة 00:55 بعد منتصف الليل وبناء على تقييم الحالة الصحية للمريضة "س.ع" إيجابي لفيروس كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام، تم إدخال بيانات الحالة على موقع رعايات مصر وتسكينها بمستشفى صدر الإسماعيلية للعزل الصحي لعدم توافر أسرة شاغرة بقسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام، في ذات اليوم في تمام الساعة 1:11 صباحا إي بعد حوالي 16 دقيقة برقم طلب للإسعاف 23027، ورقم سيارة إسعاف 410.

مؤكدا أنه تم التنسيق تليفونيا مع مرفق إسعاف الإسماعيلية لنقل الحالة كما هو متبع، ونظرا لكون الحالة بقسم العناية فيقوم المسعف بالتأكد من بيانات الحالة من خلال عضو هيئة التمريض المسؤول عليها والمشرف والطبيب المعالج، لكن حدث خطأ فبعد وصول الحالة لمستشفى العزل الصحي صدر الإسماعيلية وبتقييم الحالة في غرفتها المستقلة تبين أن الحالة التي تم نقلها تدعى "ن.م" اشتباه لفيروس كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام، وعلى الفور عادت الحالة إلى مستشفى الإسماعيلية العام وعزلها وإجراء مسحة لها والتي تبين سلبيتها وتماثلت للشفاء وخرجت بعد تحسن حالتها من المستشفى يوم 19 يونيو الجاري.