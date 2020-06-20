بداية من الغد.. صحة الإسماعيلية تتابع 37 لجنة و36 استراحة للثانوية العامة

كشف الدكتور سعيد السقعان، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، عن خطة المديرية لتأمين امتحانات الثانوية العامة بناء على التنسيق بين الدكتورة هالة أبوزيد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وقال "السقعان"، إن العمل بدأ منذ منتصف شهر مايو 2020، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لتقييم مقار اللجان، حيث قامت فرق من مديرية الشئون الصحية بتفقد إجمالي عدد 37 مقر لجنة سيرالامتحانات بخلاف لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، وعدد 36 استراحة للجان الثانوية العامة، وذلك لضمان كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الطلاب والقائمين على سير الامتحانات، والتأكد من التهوية باللجان والحفاظ على مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجان بحيث تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين وكذلك التأكد من توافر غرف لعزل الحالات المشتبهة بالمدارس لحين التعامل معها.

وأكد الدكتور سعيد السقعان، على توفير فرق طبية للعمل داخل لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن الفريق الطبي سيتواجد باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من عملية التطهير وكذلك المرور المستمر على اللجان والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وكذلك تقديم الخدمات الطبية اللازمة حيث تم تجهيز العيادات بكافة أدوية الطوارئ اللازمة، وتم التنسيق مع مرفق إسعاف الاسماعيلية للدفع بسيارات الإسعاف في نطاق مقار لجان سيرالامتحانات ليتم الإحالة لعدد 7 مستشفى للفرز بنطاق المحافظة تستقبل حالات الاشتباه، كما تم التنسيق لاستقبال الحالات المرضية الأخرى.

وأشار الدكتور سعيد السقعان، إلى أن وضع خطة للتعامل الآمن مع النفايات الطبية الخطرة من خلال الدفع بسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة على اللجان لنقل النفايات ومنع تكدسها باللجان، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية من خلال استعداد فرق الانتشار السريع وزيادة إعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بمستشفيات الإحالة والفرز.