رئيس "تجارية الإسماعيلية": المرحلة المقبلة فرصة للتوسع في التصنيع المحلي

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، إن تأكيدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية وتنشيط التجارة، من خلال تعميق التصنيع المحلي والتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج مدخلا جيدا لتقوية ودعم الصناعة المحلية ويؤكد أن الدولة تسعى خلال المرحلة القادمة لتقليل الحاجة إلى الاستيراد والتوسع في الإنتاج لتغطيه الطلب المحلي.

وأكد رئيس غرفة الإسماعيلية، أن التعايش مع كورونا وعودة النشاط الاقتصادي يتطلب دوران عجلة الإنتاج وتأجيل مستحقات الحكومة ودعم التدابير الوقائية لخطة التعايش مع الأزمة.

وأشار عثمان، إلى أن الفتح التدريجي للاقتصاد مهم جدا ومفيد، لأنه يمكن الدولة من التقاط أنفاسها ووقف نزيف الخسائر في المواد السيادية ودفع الرواتب وتوفير المواد الخاصة بالمشروعات التنموية وإتاحة العلاج والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.

وأضاف رئيس "تجارية الإسماعيلية"، أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات التنفيذية للتعايش مع تداعيات كورونا والمتمثلة في البدء اليوم بامتحانات الثانوية العامة وبعدها امتحانات الجامعات، وإعلان رئيس الحكومة عودة العمل في الأندية والمطاعم والكافتيريات بشكل تدريجي، مع الوضع في الاعتبار أنه بنهاية يوليو ستعود كافة الأنشطة المتوقفة للعمل بكافة قوتها التي كانت تعمل قبل كورونا.