بشارة يشدد على الالتزام باتباع كل الإجراءات الاحترازية بالثانوية

واصل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، جولاته الميدانية والمرور على عدد من المدارس والتي رافقه خلالها المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان، وعدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية.

يأتي ذلك للتأكد والاطمئنان على انتظام الطلاب باللجان، ومتابعة ما تم تنفيذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب جميعا جولة نائب المحافظ ومرافقيه زيارة وتفقد كل من مدرسة الزهور الثانوية بنات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث والتي تضم 43 لجنة فرعية وتضم 583 طالبة ومدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة الثانوية العسكرية بحي ثالث، والتي تضم 31 لجنة فرعية بإجمالي عدد طلاب بلغ 419 طالبا.

وخلال الجولة أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بإتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع اللجان يوميا.

ويذكر أن إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 37 لجنة بإجمالي 615 لجنة فرعية تضم 8366 طالب وطالبة وعدد الملاحظين 1392.