أمين وشركاه والفتوة.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الأخوة الغرباء" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "عصر القوة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "زي النهاردة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "حريم كريم" الساعة 8 مساءً، وفيلم "رد فعل" الساعة 10 مساءً، و"محترم إلا ربع" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Dark Shadows الساعة 2 ظهرًا، وفيلم Impostor الساعة 4 عصرًا، وThe Manchurian Candidate الساعة 5:30 مساءً، وArrival الساعة 8:30 مساءً، وفيلم Life الساعة 10:30 مساءً، وMaggie الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

Dubai one

عرض فيلم Maudie الساعة 3 عصرًا، وSilvana Sin Lana الساعة 6 مساءً، وفيلم Medici الساعة 7 مساءً، وColossal الساعة 8 مساءً، وفيلم '71 الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

الحياة

عرض مسلسل "بت القبايل" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ليالينا 80" الساعة 9 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الـ2 الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "حقي برقبتي" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساءً.

النهار

عرض برنامج "البلاتوه" الموسم الأول الساعة 12 ظهرًا، وبرنامج "شارع النهار" الساعة 6 مساءً.

OnE

عرض المسرحية الكوميدية "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين الساعة 3 عصرًا.