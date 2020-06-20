تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، تشكيل غرفة عمليات مركزية في القاهرة؛ لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كل الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

كما جرى تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385؛ للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتساب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

كما وافق وكيل الأزهر على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للمرة الأولى على الإنترنت، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيدخل الطلاب على الموقع بالرقم القومي من هنــــــــــــا.