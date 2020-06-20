بدء امتحانات الثانوية الأزهرية غدا.. وعباس: وفرنا كل أدوات التعقيم

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، غدا، وتنتهى 27 يوليو، حيث يؤدي 130 ألف طالب موزعين على 635 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، امتحاناتهم للعام الدراسي 2019/2020، ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه.

وقال صالح عباس وكيل الأزهر، إنه جرى توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وتسليم أقنعة الوجه "الكمامات" لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيجرى تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.

وأكد أن كل المطهرات ستكون متوفرة على أبواب اللجان، وسيتم التعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما حرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب عن 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والأمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وهذا متوفر في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020، وجرى التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، وأن مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها مراكز حفظ الأسئلة ومن هذه المراكز إلى مقار لجان الامتحانات، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها.وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

كما جرى تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.