محافظ الشرقية يطالب أولياء الأمور بعدم التواجد بمحيط لجان الامتحانات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق، والتي تضم 18 لجنة امتحانية تستوعب 251 طالبا لأداء الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية.

وتابع المحافظ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واطمأن على إجراءات دخول الطلاب للمدرسة لأداء الامتحان، وذلك بعد مرورهم من بوابة التعقيم وخضوعهم لقياس درجة الحرارة بمعرفة جهاز الكشف الحراري، مؤكدا على أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

وناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصا على الصحة العامة ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

كما اطمأن المحافظ على توافر الكمامات والقفازات الواقية والمطهرات بكميات كبيرة داخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب والمراقبين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تواجد طبيب وزائرة صحية وتجهيز غرفة عزل داخل كل مدرسة للتعامل مع أي حالات اشتباه أو الإصابة بالفيروس خلال فترة الامتحانات، مؤكدا على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على الامتحانات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا في مادة اللغة العربية.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق.