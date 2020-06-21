رغم التحذيرات.. أولياء الأمور يتجمعون في محيط لجان البحيرة
كتب:
أحمد حفنى
11:27 ص | الأحد 21 يونيو 2020
شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمدن ومراكز البحيرة، تواجد ملحوظ لأولياء أمور الطلاب، بعدما حرصوا على الحضور معهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للامتحانات، فيما حذر رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو التعليم بكل مدينة، من تجمع أولياء الأمور أمام اللجان، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا.
وناشد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدينة دمنهور بالبحيرة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة وعدم التكدس والتزاحم أمام اللجان كعادتهم، خلال السنوات الماضية.
وقال المهندس أحمد الرفاعي رئيس مجلس أمناء بندر دمنهور التعليمية، إن الدولة بذلت جهودًا غير مسبوقة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وتوفير وسائل التعقيم والتطهير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث جرى الكشف على كل طالب قبل دخوله اللجنة، وتسليمه كمامة وجيل مطهر وغلاف بلاستيك للحذاء، وأنه يجب على الجميع الإحساس بالمسؤولية وتخفيف حالات التجمهر والالتزام بالتعليمات وعدم التواجد أمام اللجان.