رغم التحذيرات.. أولياء الأمور يتجمعون في محيط لجان البحيرة

شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمدن ومراكز البحيرة، تواجد ملحوظ لأولياء أمور الطلاب، بعدما حرصوا على الحضور معهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للامتحانات، فيما حذر رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو التعليم بكل مدينة، من تجمع أولياء الأمور أمام اللجان، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وناشد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدينة دمنهور بالبحيرة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة وعدم التكدس والتزاحم أمام اللجان كعادتهم، خلال السنوات الماضية.

وقال المهندس أحمد الرفاعي رئيس مجلس أمناء بندر دمنهور التعليمية، إن الدولة بذلت جهودًا غير مسبوقة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وتوفير وسائل التعقيم والتطهير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث جرى الكشف على كل طالب قبل دخوله اللجنة، وتسليمه كمامة وجيل مطهر وغلاف بلاستيك للحذاء، وأنه يجب على الجميع الإحساس بالمسؤولية وتخفيف حالات التجمهر والالتزام بالتعليمات وعدم التواجد أمام اللجان.