عاجل.. الاشتباه في إصابة مراقب ثانوي عام بكورونا في المنوفية

أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الاشتباه في إصابة أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة في لجان بركة السبع بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه جرى استبداله على الفور بمراقب آخر واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المصدر- رفض ذكر اسمه- لـ"الوطن"، أنه لم يجر تسجيل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب أثناء تأديتهم امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه يجري تنفيذ كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الطلاب أمام وداخل اللجان.

وشهدت عدد من لجان الشهادة الثانوية العامة في المنوفية، تكدسا كبيرا قبل دخول الامتحانات، بالإضافة إلي تجمع عدد كبير من أولياء الأمور، أمام اللجان.

كما جرى استخدام أجهزة قياس الحارة للطلاب بالإضافة إلى بوابات التعقيم، فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من قبل رجال مديرية أمن المنوفية.