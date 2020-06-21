تعليم المنوفية: نسقنا مع الأمن والصحة لتأمين امتحانات الثانوية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، انتظام سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة بنطاق المحافظة، مؤكدا أنّ غرفة عمليات المحافظة تتابع باستمرار بالتنسيق مع غرف عمليات مديرية التربية التعليم وغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي معوقات، مشددا على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

وأفاد الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بانتظام سير الامتحانات في اللجان والتأكد من توزيع وتسليم أوراق الامتحانات وضمان وصولها في مواعيدها المحددة، كما أشار للتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا عدم وجود ما يعكر صفو الامتحانات.