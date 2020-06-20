"تضامن المنوفية" تحقق في استدعاء موظفة مصابة بكورونا إلى العمل

سادت حالة من الجدل بين العاملين بإدارة الشؤون الاجتماعية بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب شكوى موظفة بالإدارة تُدعى "إسراء.ا"، والتي أكدت استدعائها للعمل من قبل مدير الإدارة، رغم أنها مصابة بفيروس كورونا، وبحوزتها الأوراق الطبية الدالة على ذلك.

من جانبه، أكد إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أن الواقعة محل التحقيق في الشؤون القانونية بالمديرية، موضحًا أن الموظفة لم تكن موجودة علي رأس العمل أثناء إصابتها، بل كانت من المخاطبين بقرار رئيس الوزراء لتخفيف أعداد الموظفيين، حيث أنها من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن لـ"الوطن"، أنه فور حدوث الواقعة قام بالاتصال بالموظفة واطمئن على حالتها الصحية، وسألها عن ملابسات الاستدعاء من قبل الإدارة.