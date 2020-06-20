تناولوا وجبة فاسدة.. إصابة أسرة مكونة من 5 أفراد بتسمم في المنوفية

أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بتسمم غذائي في قرية كفر سرسموس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جراء تناولهم وجبة عشاء فاسدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي، وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي في شبين الكوم.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا بإصابة كل من "مصطفى.ع.ع.ا"، وزوجته "أسماء.ج.ا" وأبنائهم الثلاثة، "محمد وعبدالقادر وملك"، جراء تناولهم وجبة طعام فاسدة مكونة من أرز وبطاطس، حيث جرى إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم .

وقال الدكتور أحمد سمير مدير الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لـ "الوطن"، إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، حيث خضعوا لغسيل معوي، مؤكدا استقرار حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفى في أقرب وقت.