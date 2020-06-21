43 ألف طالب يؤدون الفقه في الثانوية الأزهرية.. وشكاوى صحية بـ3 محافظات

انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم، وأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الفقه غدا.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لجان مدينة العبور، في أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية، وحرص على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، ووجّه بعض النصائح للطلاب خاصة بإجراءات الوقاية، مبينًا أنّ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجّه بالاستجابة لمطالب الطلاب المشروعة، حرصًا على تذليل المصاعب أمامهم.

علي خليل: هدوء باليوم الأول.. وآراء الطلاب تختلف حول الامتحان

من جانبهم، توجه الطلاب بالشكر والتقدير للإمام الأكبر على سرعة استجابته لتنفيذ مطالبهم وحرصه على حياتهم ومستقبلهم، مبينين، بحسب بيان للأزهر، أنّ سبل الوقاية والرعاية الصحية على أعلى مستوى، باعثين رسالة اطمئنان لزملائهم الذين لم يمتحنوا: "اطمئنوا فحياتكم في أيد أمينة حارصة على حياتكم ومستقبلكم".

وترأس الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية، والتشديد على تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها بأن يرسل ما يثبت هويته.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، للوطن، إنّ اليوم الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية مر في هدوء تام، ولم يشهد أي شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور من الامتحانات أو اللجان.

وأكد أنّه جري توزيع الأدوات التعقيمية والتطهير على الطلاب، وكان التزامهم مثاليا يستحقون عليه الشكر والثناء، وكان أبناؤنا خير ممثل لطلاب الأزهر.

وأوضح أنّ غرفة العمليات لم تتلقي أي مشكلات على أرقام التليفونات المعلنة، وجرى نقل طالب شعر بأعياء من لجنة معهد الدكتور طلعت بمدينة نصر، إلى المستشفي، بعد ارتفاع درجة حرارته، وشعوره بإجهاد، كما تم نقل طالب آخر لغرفة العزل أيضا بمحافظة الشرقية، ولكن هذا لم يحتاج للذهاب للمستشفى، إذ شعر بتحسن وانصرف لمنزله.

وأوضح أنّه حال مكوث الطالب لمدة طويلة في المستشفي أدت إلى غيابه عدة أيام، ففي هذه الحالة سيتم النظر لتقرير المستشفي وسيدخل امتحانات الدور الثاني في المواد التي تغيب عنها وبدرجة كاملة.

وفي كفر الشيخ شهدت المنطقة الأزهرية حالات إغماء لطالبين، وأكدت غرفة العمليات توفير أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وتسليم أقنعة الوجه "الكمامات" لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وتسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم، ومراعاة التباعد بحيث يتواجد 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والأمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وبحسب الغرفة، جرى توفير الحراسة اللازمة لمراكز الأسئلة، ومراعاة الدقة عند توزيع مظاريف الأسئلة حتى لا يحدث أي لبس، كذلك التأكيد على نظافة مقار اللجان ودورات الميا ، وتم إعطاء توجيهات لرؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع المحافظين ومديريات الأمن والصحة وكل الجهات المعنية داخل كل محافظ، وضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف.

وشددت الغرفة على أنّ الأزهر لن يتهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش، وأنّ من يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.

وأوضحت الغرفة أنّ أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لم تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس 2020، وابتعدت عن أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان.

وشكا طلاب المذهب المالكي من طول أسئلة الامتحان وكثافتها، وشكا طلاب المذهب الحنفي من كثرة التعليل بالأسئلة، بينما أجمع طلاب المذهب الشافعي على سهولة امتحانهم سوى من صعوبات بأسئلة المواريث.

وقالت آية محمد طالبة بالثانوية الأزهرية بطنطا، إنّ أسئلة الفقه الشافعي كانت سهلة ومباشرة ومن امتحانات جرى حلها بالسنوات السابقة، فالأسئلة كانت سهلة والإجابة بسطر أو اثنين، لكن سؤال المواريث كان به صعوبة، وجاء في سؤال التركة المطلوب توزيعها أفراد كثيرة، وأربكني وجود أبناء الأخ.

وتابعت محمد عبدالله من القاهرة، أنّ امتحان الفقه المالكي كان صعبا بسبب كثرة طلب التعليل، كل الأسئلة تقريبا طالب لها واضع الأسئلة تعليل، موضحة: "يعني في سؤال صح وغلط، طالب تصحيح الخطأ وتعليل التصحيح، كان أمر صعب قوي، وعمق زيادة عن اللزوم".

ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو القادم للقسم الأدبي، وبداية أغسطس للقسم العلمي، وجرى مراعاة التباعد في أيام الامتحانات، ليمتحن الطلاب مادة كل يومين، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة للطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبين، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أنّ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات، تضم كل منها عدد من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.