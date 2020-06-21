تأخر خروج الطلاب من لجان الأقصر 30 دقيقة لتسلم امتحان "الدين"

تأخر الطلاب عن ميعاد خروجهم الرسمي من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، ما يقرب من 30 دقيقة، بسبب إجراءات تسلمهم أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحان التربية الدينية المقرر بالمنازل لعدم إضافته للمجموع.

واحتشد عدد كبير من أولياء الأمور أمام اللجان، انتظارًا لأبنائهم بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ما تسبب في إحداث زحام مروري أمام بعض اللجان الواقعة بوسط المدينة، ما اضطر رجال الشرطة بإبعادهم عن مقر اللجان.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.