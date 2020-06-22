حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الأسد عزّة نفس عالية ودائما ما يسيطر عليهم الشعور بالفخر وحب الذات، يكره أن يتلقى أوامر من الآخرين وفي الوقات ذاته يتعامل مع الآخرين بطريقة فرض الرأي والأوامر.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك وعليك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع عطارد وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتستعيد طاقتك وسلامك الداخلي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.