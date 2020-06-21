غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع الأهرام بالاتجاهين، لاستكمال أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر، وذلك لمده ثلاثة أيام بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى الرابعة صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وتشمل التحويلة المرورية الآتي: القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام اتجاه شارع الأهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين، ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام، ثم يمينا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين، ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادي، ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى.

التحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام، السير يمينا اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الأهرام.