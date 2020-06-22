حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

حياة مواليد برج الميزان تتصف بالبساطة فهم لا يحبون التكلف، ويتعاملون مع الآخرين بشكل تلقائي، يتحلى مولود هذا البرج بالعقلانية ودائما يتريث في إتخاذ قراراته.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يدعوك أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدالخاصة مع زملاء العمل ورؤسائك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع عطارد في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.