"فرحة وارتياح واعتذار وعزل".. حصاد اول يوم لثانوية البحر الأحمر

انطلق ماراثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر اليوم الأحد 202‪0 حيث انتظم 2632 طالبا بمدارس المحافظة، وبدأ الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحا موزعين على 16 لجنة وسط حالة من الانضباط والالتزام بالاجراءات الوقائية لحماية الطلاب ووقايتهم من الاصابة بفيروس كورونا.

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر فى أولى أيام امتحانات اليوم في مادة اللغة العربية الذي جاء سهل وفي متناول الطالب المتوسط، و شعروا الطلاب بالارتياح عقب انتهاء الامتحان مستبشرين خير ان تكون الامتحانات بنفس سهولة مادة اللغة العربية.

وحسب هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحرالأحمر، لم تسجل غرفة عمليات المديرية أى شكاوى من جانب الطلاب أو أولياء الأمور ، مؤكدا أن عملية الامتحانات فى يومها الأول تمت بشكل جيد ولم تسجل أي شكاوى مؤكداً أن 4 طلاب تقدموا بطلبات لتأجيل الامتحانات.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن طالبة بمدينة القصير، أدت الإمتحان داخل غرفة العزل المخصصة وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارتها 38 درجة، تحت إشراف الطبيبة المتواجدة في المدرسة كإجراء احترازي .

وكشف وكيل وزارة التعليم بأن سبب تأخير موعد خروج الطلاب بعد أداء امتحان اللغة العربية يعود إلى استلامهم أوراق امتحانات المواد المقرر امتحانها لهم في المنازل مثل التربية الدينية والتربية والوطنية.