محافظ القليوبية يتفقد مسار محور ترعة الطواري بمدينة الخانكة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بتفقد مسار محور ترعة الطوارئ الجاري إنشاؤه ضمن الشبكة القومية للطرق حيث تابع المحافظ اعمال رفع الرمال المتواجدة في مسار الطريق وعلى جوانبه.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باى تعديات على جانبي المحور وعدم السماح بالتعدي على الأراضي المحيطة، ووضع اشتراطات التنمية، وتحديد الأنشطة المختلفة للأراضي، ودراسة الإطار الأشمل لتطوير المنطقة المحيطة بالمحور.

موضحا أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابي، والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي.

وأكد محافظ القليوبية، أنه يتابع الأعمال الجارية لمسار المحور بهدف سرعة الانتهاء منه في الموعد المحدد ضمن الشبكة القومية للطرق (محور ترعة الطوارئ) والذي يمر جزء منه بنطاق محافظة القليوبية بطول 3.5 كيلو متر، يبدأ من طريق جسر السويس وحتى طريق مصر بلبيس الصحراوي بعرض 50 مترًا.