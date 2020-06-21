ارتكب عملا مخلا بالمروءة.. الأوقاف تنهي خدمة فرد أمن مدني بأسيوط

أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة ياسر يوسف أحمد، فرد أمن مدني بمديرية أوقاف أسيوط.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة ياسر يوسف أحمد فرد أمن مدني، بمديرية أوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتحرير محضر له بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بارتكابه عملا لا يتسق مع مجرد الانتساب بأي صفة لوزارة الأوقاف.

وحذرت الوزارة من أنها ستنهي على الفور، خدمة كل من يتبنى فكرا متطرفا أو يرتكب عملا مخلا بالمروءة والشرف، ولا يتسق مع ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من الانضباط والقيم، لا سيما إذا كان العمل بمؤسسة دورها الحفاظ على القيم.