حظك اليوم الاثنين 22-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الدلو الكثير من الأصدقاء، حيث يمتلك شخصية محبوبة ومألوفة من الآخرين، ولديهم العديد من الصفات الإيجابية التي تجذب الآخرين نحوهم.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل بأسلوبك.. تتقدم أعمالك وتحرص على التأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك الفلك بالتألق وتعرف كيف تتفاوض وتؤثر في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة، ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير.