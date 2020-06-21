وزير التعليم: مدارس الصعيد صفر مشاكل في امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، الفني أن 96% من طلاب الثانوية العامة حضروا الامتحانات اليوم.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك جهات وأجهزة متخصصة تراقب امتحانات الثانوية العامة وتتابعها، مشددًا على ضرورة احترام ما حدث في أكثر من 2216 لجنة عامة وأكثر من 56 ألف لجنة فرعية.

وعبر عن غضبه بسبب تكدس الأهالي أمام اللجان: "الأهالي جم تكسدوا عشان ينشروا لنا الكورونا" متسائلًا: "هل أنا محتاج أجيب عسكري عشان يحافظ على التباعد" مشددًا على أن تكدس الأهالي ليس من مسئولية وزارة التربية والتعليم.

وأشار شوقي إلى أن 20 مدرسة فقط هي التي شهدت بعض المشاكل العادية ضمن أكثر من 2000 مدرسة بنسبة تصل لـ1%: مؤكدًا أن مدارس الصعيد كانت مثالية ولم تخرج منها أي شكاوي والشكاوى والمشاكل كلها كانت من لجان القاهرة والإسكندرية.