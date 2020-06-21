"شوقي" يحذر أهالي طلاب الثانوية: "الداخلية" ستفض أي تجمع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة يروون أن امتحان اليوم كان سهلا للغاية، مشيرا إلى أن المدارس التي جاءت شكاوى من عدم التعقيم والتطهير والنظافة وغيرها سيتم حلها على الفور، ويوم الخميس المقبل لن يكون الوضع كما هو عليه.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن التجربة طبيعي أن تبدأ بمشكلات ويتم رصدها، ولكن المشكلة الأساسية هي استغلال السوشيال ميديا بنشر السلبيات بما يوحي بأن المشكلة أكبر بكثير من حجمها.

وعلق شوقي على مشاهد تكدس أهالي الطلاب أمام المدارس اليوم "ناشدنا كتير والإعلام ناشد كتير ولكن يوم الخميس هيلاقوا أداء مختلف ومش هنناشد هنفرض عليهم ولن يسمح لهم بالوقوف، وهناك قوانين ضد التجمهر وارتداء الكمامات في التجمعات بقرار من رئيس الوزراء وكل هذا تم اختراقه اليوم ولذلك وزارة الداخلية ستتدخل وستمنع ذلك يوم الخميس المقبل حماية لهم وللطلاب".

واستكمل شوقي أن على أولياء الأمور عدم التواجد أمام اللجان ولكن "الداخلية" ستتدخل وتفض التجمهرات في حال عدم الالتزام، مؤكدا أنه كان يوجد طلاب في طوابير اليوم لم يرتدوا الكمامات ولكن أي تقصير في توزيع الكمامات تم رصده وسيتم التعامل معه.

وناشد شوقي أولياء الأمور بمساعدة الوزارة: "ساعدونا وتأكدوا أنه أي مشكلة بمجرد ما نعرفها مش هننام قبل ما نحلها"، كاشفا أنه تم البدء في تصحيح أوراق الإجابة اليوم فور انتهاء الامتحان.