ضاحي: تلقينا 53 بلاغا من امتحانات الثانوية بسبب كورونا

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس غرفة العمليات للتأمين الصحي للجان الثانوية العامة، أنه تم إعداد خطة استثنائية لامتحانات الثانوية العامة منذ شهر، بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الصحة، مثل الطب الوقائي والطب العلاجي والهيئة العامة للإسعاف، ونسقنا مع وزارة التربية والتعليم ومديري مديريات الشؤون الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه جرى توفير مستلزمات الوقاية وقياس درجات الحرارة، والتأكد من التهوية، وحصل التزام في كل الأماكن ومنها الأماكن النائية، وكل اللجان بها فرق طبية وموجود معنا حوالي 900 طبيب و1200 زائرة صحية موزعين على كل اللجان.

وتابع: "متابعون الوضع بدقة من قبل دخول الامتحان، وتلقينا بعض البلاغات البسيطة بعد انتهاء الامتحانات، تلقينا 53 بلاغًا من الثانوية العامة و11 من الثانوي الأزهري واكتشفنا 3 حالات مصابين بكورونا، وقد تأجل لهم الامتحانات، كانوا معزولين منزليًا، وحاولوا حضور الامتحان، ورئيس اللجنة بالاشتراك مع اللجان العامة وافق على تأجيل الامتحان، وكان هناك 3 حالات حالات مخالطة، وتم تأجيل الامتحان لهم قبل بداية اللجنة".

وواصل: "اكتشفنا 29 حالة اشتباه وتعاملنا معهم وعزلنا بعضهم في أماكن لوحدهم، وبعضهم كمل الامتحان بناءً على قرار من الطبيب باللجنة ورئيس اللجنة نفسه، وبعد الامتحان توجه إلى المستشفى وطلب منه أن يكون معه شهادة من مستشفى العزل لتحديد ما إذا كان مسموحًا له بالامتحان أم لا".

وأردف: "ظهرت 10 حالات فيها أعراض متفرقة، وهي عادية وليست لها علاقة بكورونا، وعولجت في مواقع اللجان بادوية الطوارئ، وبالنسبة للمراقبين، فإننا تلقينا بلاغًا بحالتين وتعاملنا معهم بالتنسيق مع الإسعاف، وحولا إلى مستشفيات".