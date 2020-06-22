"رقص وخرفان وأحضان".. مشاهد طريفة من أول أيام امتحانات الثانوية العامة

في تمام العاشرة من صباح أمس، بدأ أول أيام مارثون امتحانات الثانوية العامة عام 2020، وبدى المشهد استثنائيا، حيث تخللته الكمامات وأدوات التعقيم، ووقف أولياء الأمور خارج المدارس، فيما صعد الطلاب إلى لجانهم بوجه متقلب بين القلق والتمني بالنجاح، قبل أن ينتهوا من اختبار اللغة عقب 3 ساعات.

مشاهد طريفة شهدها اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال توافد الطلاب على اللجان، وأيضًا عقب خروجهم منها، تستعرضها "الوطن" فيما يلي:

"خرفان" وكارو أمام اللجان بشارع مجمع المدارس بالعمرانية

شهد مجمع مدارس العمرانية الذي يستضيف امتحانات الثانوية العامة في 6 مدارس، مرور سيدة ترعى خرفان من أمام المدارس، ما زاد وقع الزحام واستياء الطلاب الذين يعيشون حالة من التوتر، قبل امتحانات اللغة العربية.

كما شهد الشارع من جانبه الآخر، مرور عربة كارو تحمل قمامة وتمر من خلال الطلاب الذين ينتظرون اللحاق باللجان، وسط الزحام وتواجد واضح لأولياء الأمور، الذين أعربوا عن استيائهم لعدم التنظيم في الشارع الضيق.

رقص على أنغام اللغة العربية

عقب قرر بعض طلاب الثانوية العامة بمدرسة جمال عبد الناصر، الرقص على الأغاني الشعبي والمهرجانات أمام لجنة الامتحان عقب انتهاء اختبار اللغة العربية.

وظهر الطلاب واقفون بالقرب من سيارة تخصهم، يقفزون ويهللون احتفالًا بسهولة امتحان اللغة العربية، الذي مر بأمان وسلام عليهم، فيما اكتفى ىخرون بالتصفيق وإطلاق الصافرات.

قبلات وأحضان في مدارس الجيزة

بينما شهدت مدارس الجيزة تكدسًا وتجمعات من الطلاب وأولياء الأمور أمام اللجان، حيث استقبل بعض الطلاب بعضا بالقبلات والاحضان أمام اللجان.