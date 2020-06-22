بصورة البطاقة وإيصال مرافق.. شروط الحصول على "لاب توب" من بنك ناصر

وقع المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام واحد، ويأتي في إطار سعي البنك إلى تعزيز التعاون مع المعهد وترسيخ الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز الأوراق المطلوبة للحصول على الجهاز:

* يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة انواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلي من خلال قروض ميسرة يقدمها البنك بالتقسيط على ثلاث سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5%.

* تقديم خطاب ترشيح من جهة التدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفيد اسم المرشح ورقمه القومى ورقمه التأمينى و قيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله.

*عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل على أن يكون معتمد من المعهد القومى للاتصالات.

إيصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح وصورة سارية من بطاقة الرقم القومى.