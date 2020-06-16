بنك ناصر يصدر شهادة "إيد واحدة" بعائد 15.5% لطاقم الأطباء والتمريض

صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنّه من منطلق دور البنك الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية كأحد محاور التنمية المستدامة، ساعم البنك في دعم قطاعات المجتمع المختلفة لمواجهه الأضرار الجسيمة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت القباج أنّ البنك كانت له إسهامات عده خلال الأزمة، إذ أصدر شهادة "إيد واحدة" للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5% تعبيرا عن عمق الشكر والتقدير لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، وتبلغ مدة الشهادة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا، وتبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكدت القباج أنّه من منطلق إيمان البنك بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030، أطلق البنك مبادرة "شباب مصر الرقمية" بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، لتمويل أجهزة الكمبيوتر المحمول للمستفيدين من برامج التدريب بالمعهد، نظرا للظروف الراهنة التي تتطلب الاعتماد الكلي على التدريب عن بعد، وتلقي المحاضرات عبر الإنترنت، وتبلغ قيمة تمويل جهاز الكمبيوتر بحد أقصى 10 آلاف جنيه، ويتم سدادها على 3 سنوات بعائد 5% ودون مصروفات إدارية، على أن يتم سداد الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.

وفي ذات السياق، صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بأنّه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لفئات المجتمع كافة، ساهم البنك في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الحالات المصابة بـ13.5 مليون جنيه.

وأكد عشماوي أنّ البنك يضع على رأس أولوياته حاليا الاهتمام بالبحث العلمي لإيجاد حلول مجتمعية تخفف وطأة جانحة فيروس كورونا، لذلك جرى دعم المشروعات البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بـ3 ملايين جنيه يتم صرفها في محاور مختلفة، تشمل تصميم وتصنيع أجهزة تنفس صناعي وتطوير عقاقير لعلاج الفيروس وإنتاج مطهرات وأنظمة وقائية وتطوير كاشفات للفيروس وتطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من حالات الإصابة وكذلك تمويل المشروعات ذات البعد المجتمعي.