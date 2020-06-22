هيئة الدواء: أفرجنا عن 224 طن مواد خام من الأدوية.. ولا داعي للتخزين

ناشد الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء المصرية، والمتحدث الرسمي، المواطنين بعدم التكالب على دواء معين والتركيز فقط على المادة الفعالة، "إذا كان هناك أدوية بديلة للمواطنين يجب على المواطن شراؤها، يعني فيتامين سي فيه أكتر من نوع، بلاش نركز على دواء معين"، موضحًا أنه تم ضخ 3 ملايين عبوة من "الباراسيتامول" في الصيدليات، وخلال الـ 10 أيام المقبلة سيتم ضخ نفس الكمية.

وأضاف "الغمراوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه خلال الأيام المقبلة ستصل كل هذه المنتجات الطبية للصيدليات، فضلًا عن التفتيش الصيدلي الدوري، فالهيئة تتأكد من أن شركات الأدوية قامت بضخ الخطة الإنتاجية المرسلة للهيئة، من خلال التفتيش على أرض الواقع، كما أن التفتيش يهدف إلى ضمان توزيع تلك الأدوية بشكل عادل لأكبر عدد من الصيدليات.

وأشار مستشار هيئة الدواء المصرية، والمتحدث الرسمي، إلى أنه لا يتم الإعلان عن موعد التفتيش الصيدلي على الصيدليات، وفي حالة رصد قيام صيدلي برفض بيع ادوية متواجدة لديه يتم التحقيق في الواقعة، ويتم تحرير له محضر امتناع، مؤكدًا أنه طيلة الفترة الماضية لم يتم تسجيل أي محضر امتناع عن البيع، كما أن الأدوية التي يتم ضخها في السوق تأخذ وقتًا حتى تظهر على أرض الواقع، فهناك دورة للأدوية، فيتم انتاجها في مصانع الشركات ثم يتم توزيعها لأفرع الشركات الفرعية، ثم تتلقى بعد ذلك هذه الشركة طلبيات الصيدليات.

وطمأن المواطنين بأن كل الأدوية التي يحتاجوها الفترة الحالية ويتكالبون عليها ستتوفر بكثرة خلال الأيام المقبلة مثل الزنك والمضادات الحيوية وفيتامين سي، فضلًا عن كميات تم ضخها لصالح هيئة الشراء الموحد وآلت لوزارة الصحة ومستشفيات وزارة التعليم العالي، ومن لم يستطيع من المواطنين شراء الدواء من الصيدلية لقلته أو لنقصه فعليه التوجه إلى أحد المراكز الطبية.

وتابع: "الاحتياج الشهري من الأدوية كان يستلزم 70 طن مواد خام من الأدوية، دلوقتي تم الإفراج عن 224 طن مواد خام فقط، فالمواد الخام موجودة، ومفيش داعي للقلق أو التخزين بالنسبة للمواطنين".