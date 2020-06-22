الفتوة وصاحبة السعادة.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "ديك البرابر" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "كتيبة الإعدام" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "سحر العيون" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "اللمبي 8 جيجا" الساعة 8 مساءً، وفيلم "ياباني أصلي" الساعة 10 مساءً، والفيلم الكوميدي "الدادة دودي" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

فيلم The Manchurian Candidate الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Café Society الساعة 4 عصرًا، وفيلم Florence Foster Jenkins الساعة 6 مساءً، وPhilomena الساعة 8 مساءً، وفيلم Jackie الساعة 10 مساءً، وManchester by the Sea الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الـ2 الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

الحياة

عرض مسلسل "بت القبايل" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ليالينا 80" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "تع إشرب شاي" للفنانة غادة عادل الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.