اليوم.. انطلاق سوق مهرجان كان "أون لاين" بمشاركة مركز السينما العربية

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث السينمائي الهام، والذي ينتظره عشاق الفن السابع، حيث يبدأ سوق مهرجان كان الافتراضي اليوم، ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري.

ويقام سوق أفلام مهرجان كان "أون لاين"، بعد إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويهدف إصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

يجمع "السوق" أكثر من 8500 مشارك، وسيتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وستتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان كان.

كما سيوفر السوق فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، بجانب محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

وسيكون لمركز السينما العربية حضورا قويا بسوق كان، حيث سيتم الكشف عن قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية، كما سيتم الإعلان عن جوائز النقاد للأفلام العربية.

وسوف يتم عرض بعض هذه الأحداث مباشرة على موقع المهرجان وصفحته الرسمية على "فيسبوك".

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة مهرجان كان، كشفت عن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020، منذ عدة أيام، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور، من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.

وضمت القائمة فيلم "The French Dispatch" للمخرج ويس أندرسون، من بطولة تيموثي شالاميت، وسيرشا رونان، وسيسيلي دي فرانس، وإليزابيث موس.

ومنها أيضا أفلام "Summer Of 85"، للمخرج فرانسوا أوزون، و"True Mothers" للمخرجة "Naomi Kawase"، وفيلم "Lover’s Rock"، للمخرج ستيف ماكوين، وفيلم "Mangrove"، للمخرج "Steve McQueen"، وفيلم "Another Round"، للمخرج "Thomas Vinterberg"، وأيضا فيلم "ADN" من إخراج "Maïwenn".. وغيرها.

ويضم جدول اليوم من السوق الافتراضي، مناقشة دور الاتحاد الأوروبي في تشكيل مستقبل النظام البيئي السمعي البصري في أوروبا.. وذلك في الساعة الرابعة مساء.

وفي الساعة الخامسة توجد مناقشة حول مسألة بناء صناعة أفلام مستقبلية شاملة، وتقييم كيف يمكن للمبادرات الإبداعية والمبتكرة أن تمهد الطريق للتغيير في المشهد الثقافي المتغير باستمرار.

وفي السادسة يلقي الموسيقيان ألكسندر ديسبلا وجون بأولى كلماتهما، وفي السابعة، سيكون موعد لقاء من الموسيقى الأمريكي مارك إيشام