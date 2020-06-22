أحدهما مكون من 6 طوابق.. إزالة عقارين دون ترخيص في الإسكندرية

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بعزبة الشامي، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالتصدي بحزم لأعمال البناء المخالف.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة عقارين تحت الإنشاء دون ترخيص حتى سطح الأرض، مشيرة إلى أن العقارين خاليين من السكان.

وأضافت، أن العقارين أحدهما مكون من 6 طوابق والثاني 4 طوابق، وصادر لهما قرارات إزالة أرقام 609 و679 لسنة 2019.

وأكدت أنه جرى التحفظ على مواد البناء بموقع العقارين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على أعمال البناء المخالف.