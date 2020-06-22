وكيل الأزهر يتفقد الامتحانات: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان معهد فتيات أرض الجنينة، بمنطقة الزاوية الحمراء، صباح اليوم، في أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والعلوم الإسلامية، وأدى الطلاب امتحان مادة الفقه.

وحرص وكيل الأزهر على المشاركة في أعمال الامتحانات، ليبعث رسالة للطلاب أنّ الأزهر بكل قياداته ومسؤوليه في خدمتهم ورعايتهم، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أنّه لن يسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية.

كما تفقد غرفة الرعاية الصحية للوقوف على مدى استعدادهم لأي حالة طارئة، وتفقد الأدوية الموجودة، وحرص على الاستفسار عن السبل المتبعة في حالات ارتفاع درجات الحرارة أو الاشتباه بفيرس كورونا، مشيدًا بجاهزية الزائرين الصحيين وبالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والأمن.

يذكر أنّ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

ويبلغ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وجرى تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها بأن يرسل ما يثبت هويته.