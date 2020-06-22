"تعليم النواب" تطالب أولياء الأمور بعدم التجمع أمام لجان الثانوية

قال سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنّ اللجنة تتابع مع الوزارة على مدار الساعة امتحانات الثانوية العامة، لرصد أي مشكلات قد تحدث وحلها لاستكمال مارثون الثانوية العامة بسلام.

وأضاف هاشم، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء الامتحانات، من مطهرات وكواشف ارتفاع درجة الحرارة أو توزيع الكمامات علي الطلاب.

وطالب هاشم، أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان التزاما بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ومنعا للتزاحم أمام اللجان حتى لا يتسبب هذا الأمر في مشكلات نحن في غني عنها.