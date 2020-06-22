"المغاوري" مديرا لقسم الإيرادات بمحافظة الغربية

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تكليف المحاسب أحمد المغاوري سليمان مدير قسم الإيرادات بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالمحافظة.

وكان "المغاوري" تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مدينة قطور، قبل حركة المحليات الأخيرة، قادما من مدينة السنطة، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس المدينة.

وكان ديوان عام المحافظة شهد منذ أيام، حركة تنقلات بين مدراء 3 إدارات بالمحافظة، حيث تم تعيين عبد الشافي كمال رئيس مدينة السنطة السابق مديرا عاما للشؤون القانونية، وأشرف كمال وكيلا لإدارة الموارد البشرية، ومحمود عمارة مديرا عاما للشؤون المالية والإدارية.