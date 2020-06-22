رفضت مساعدته في استخراج كنز.. شاب يقتل ابنة عمته ويحرق جثمانها بقنا

بحثًا عن الثراء السريع، لم يتردد الشاب الثلاثيني، في تنفيذ جريمته البشعة للحصول على مبلغ 50 ألف جنيه، تكاليف استخراج الآثار من منطقة صحراوية في محافظة قنا، فتوجه إلى منزل ابنة عمته وقام بقتلها وحرق جثتها وشرع في قتل طفلتها البالغة من العمر 3 أعوام ثم استولى على مبلغ 15 ألف جنيه وفر هاربًا.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خال المتوفاة ويدعي "علي.م" 34عاما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، قائلا: "كنت محتاج فلوس عشان اطلع الكنز".

وقال المتهم في اعترافاته بأنه كان يقوم بالبحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار بحوش مسكنه، واحتاج لمبلغ مالى لاستكمال تلك الأعمال، فطلب من المجني عليها مساعدته إلا أنها رفضت، فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها.

وبتاريخ الواقعة توجه المتهم لمنزل المجنى عليها وأثناء قيامها بإعداد مشروب له باغتها بالتعدي عليها بالضرب على رأسها من الخلف بقطعة حديدية فأودى بحياتها واستولى على مبلغ 15 ألف جنيه وأضرم النيران بجثتها مما أدى لامتدادها إلى صالة الشقة واحتراق بعض محتويات الشقة، وإصابة نجلتها ثم تخلص من القطعة الحديدية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" بإلقائها بمياه نهر النيل بخط سير هروبه.

وقام المتهم بعد ذلك بدفن المبلغ المستولى عليه بحوش منزله، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه والملابس التي كان يرتديها أثناء ارتكاب الواقعة وعليها آثار دماء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.