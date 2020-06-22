الجيش الليبي ينشر خريطة حظر الطيران في سرت: بين بلدتي سلطان والهيشة

بينما تخطط حكومة الوفاق في ليبيا المدعومة من تركيا للوصول إلى مدينة سرت، نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، اليوم، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، خريطة لمنطقة الحظر الجوي التي أعلن عنها الأحد، لافتاً إلى أن المنطقة الممتدة من بلدة سلطان في شرق سرت، إلى بلدة الهيشة غرب المدينة، هي منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو الليبي.

كما حدد أيضاً المتحدث العسكري، إحداثيات منطقة الحظر، وفقا لما نشره موقع "العربية".

جاء ذلك بعدما تمكنت قوات الجيش الليبي من صد هجوم للوفاق وإبعاد ميليشياتها شرق سرت.

بالمقابل، وبعد فشل هجومها، أعلنت ميليشيا الوفاق أنها ستمضي بالهجمات بعد إتمام نصب منظومات للدفاع الجوي.

يشار إلى أن "المسماري" كان أعلن مساء الأحد، منطقة للحظر الجوي في محيط سرت بطول 200 كلم.

وقال في مؤتمر صحفي: "منعنا تداول أي معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبي".

بدوره، أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، في اتصال مع "العربية"، عدم التخلي عن مدينة سرت للأطماع التركية، وقال: "لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات، والتنسيق مع مصر على أعلى مستوى".

كما قال: "تصدينا للهجوم الأول من مرتزقة أردوغان، وسيطرنا على الموقف، وجاهزون للتعامل معها إذا حاولت التقدم مجدداً".

وتابع: "جرت زيادة وتحشيد القوات لمواجهة أي مرتزقة".