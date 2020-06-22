سحب 6 عينات مواد غذائية لتحليلها.. وتشميع محل جزارة بكفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الحملات التموينية للمرور على المخابز، والأسواق، ومحلات بيع المواد الغذائية، حيث تم المرور على محلات البقالة، والتموين، بشارع خالد بن الوليد، وأبوبكر الصديق، والمركز، وقرية البنا، وأسفرت الحملة عن سحب 6 عينات مواد غذائية للتحليل بالمعامل المركزية.

فيما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحملات المكبرة للمرور على الأسواق والمحلات، ومحال الجزارة، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل جزارة بشارع الخليفة المأمون، لمدة أسبوع، لمخالفاته إجراءات السلامة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة، وقسم الإشغالات.

وأكد محافظ الإقليم، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.