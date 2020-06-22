الأرصاد الجوية: بداية فصل الصيف جغرافيا أمس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إنّه ومنذ يوم أمس بدأ فصل الصيف جغرافيا، وتلى ذلك ارتفاع درجات الحرارة بأنحاء البلاد مع ارتفاع بنسب الرطوبة مع بداية الساعات الأولى لفجر اليوم.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، المذاع على الفضائية المصرية، أنّ درجة الحرارة أمس وصلت لـ40 درجة بالقاهرة، وهي أحد أعلى درجات الحرارة وفق المعدلات الطبيعية لهذا اليوم من السنة، موضحا أنّ موجة الحرارة التي شهدتها مصر أمس، سببها وجود منخفض بشرق ليبيا - الهند الموسمي وهو وضع مؤقت، فيما ستعاود درجات الحرارة الانخفاض، اليوم.

وأكد أنّ الارتفاع بدرجات الحرارة والذي شهده الكثير من المواطنين، أمس، سيتغير اليوم لتسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، فالكتلة الهوائية القادمة من البحر المتوسط ستكون محملة بالأتربة وهواء ساخن، ما عزز الشعور بارتفاع نسب الرطوبة، مشيرا إلى أنّ حالة الطقس تشهد هدوءا بسرعات الرياح مع وجود اضطرابات بالملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.