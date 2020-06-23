الطقس اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا، فيما يكون شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما. ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارا طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 40 كم/ساعة.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، وحائل، وكذلك على طول الساحل الغربي، وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.