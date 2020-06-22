الطقس اليوم الاثنين 22-6-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم في مصر وعدد من المدن العربية.

الطقس في مصر

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارًا، والرياح معتدلة، ويكون لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، وشديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلًا على كليهما.

ويكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب البلاد.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود نهارا طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار.

أما ليلا، فيكون الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية للمملكة العربية الهاشمية فتسجل نهارا درجات الحرارة في نفس معدلاتها من هذا الوقت من السنة، فتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، مائل للحرارة إلى حار في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

أما ليلاً فتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.