 مياه القناة: إنهاء مشكلة انسدادات شبكة صرف صحي حي ثان الإسماعيلية

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ان مشكلة انسدادات شبكات الصرف الصحى بمنطقة حي ثان أوشكت على الانتهاء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد عصمت لموقع العمل يرافقه المهندسة ليلى مصطفى مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع الاسماعيلية والمهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الاسماعيلية وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الانجاز الفعلى للأعمال ، وأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها حسب التوقيتات المخطط لها.

وقال عصمت، إنه نظرا للأولوية القصوى التى إحتلها قطاع مياه الشـــرب والصرف الصحى لدى القيادة السياسية والحكومة المصرية بهدف رفـــــع كفاءة القطاع ، وتأمين الطلب المتزايد على ميــاه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان.وانتشار الابراج السكنية، ذلك الاهتمام الذى انعكس لخدمة عملاء الشركـــــــة فى محافظات القناة من خلال السعي الدائـــــــم لتحسـين الخدمات التى تقدمها الشركـــــــة ، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة حى ثان والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرا للزيادة الكبيرة فى الزيادة السكانية والتوسع فى إنشاء الأبراج السكنية ، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك.

وأضاف عصمت أنة يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ، تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع بنسبة 100 % والتى شملت إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعي الدقهلية والعشريني من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك أقطار 32 بوصة ، 24 بوصة ، 20 بوصة ، 16 بوصة.

أما المرحلة الثانية للمشروع سوف تتضمن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارع المخبز الالى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك أقطار 24 بوصة ، 20 بوصة ، ومن المخطط الانتهاء منها فى يونيو المقبل، وبالتالي القضاء نهائيا على أزمة أنسدادات شبكات الصرف الصحى بالمنطقة.