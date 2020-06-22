3 محاضر غش وارتفاع حرارة لـ5.. أبرز أحداث امتحانات مادة الفقه بالأزهر

أوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، خلال اليوم الأول من امتحانات القسم الأدبي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو خروجها عن المقرر الدراسي، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

ورصدت غرف المتابعة ما يلي:

عدد (1) حالة تمزيق أوراق إجابة، وتم تحرير محضر بها.

عدد (3) حالات غش بالتليفون المحمول، وتم تحرير محاضر بها.

عدد (1) حالة غش إلكتروني، وتم تحرير محضر بها، تصوير الورقه فقط.

عدد (2) حالة امتناع عن الكتابة، وتم تحرير محضر بها.

عدد (٥) حالات ارتفاع في درجة الحرارة، وتم التعامل طبيا طبقا للبروتوكول.

ونعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية في تقريرها، الطالبين الذين وافتهم المنية اليوم، بصورة طبيعية أثناء توجههم للجنة الامتحان، أو أثناء عودتهم إلي منازلهم، داعية الله عز وجل أن يرحمهم ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية، عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف، للاعتماد على النفس، والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية، يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب، وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، خاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.