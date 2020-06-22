صحة الإسماعيلية تعلن تعافي طالبة الأزهر وخروجها من مستشفى الصدر

قال الدكتورسعيد السقعان، مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، إن طالبة الثانوية الأزهرية المصابة بفيروس كورونا والتي كانت متواجدة في مستشفى الصدر تعافت أمس الأحد، وخرجت من المستشفى، وتم تأجيل امتحانها للدور الثاني، نظرا لظروفها الصحية، كما تم حصر عدد 4 من مخالطي الحالات الايجابية والمقرر لهم العزل المنزلي، وإخطار الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وأشار مدير عام الشئون الصحية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإقليم، من خلال استعداد فرق الانتشار السريع وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بمستشفيات الإحالة والفرز.

وأكد مدير الصحة على أن الفريق الطبي، سوف يواصل التواجد باللجان قبل دخول الطلاب، كما حدث أمس أول أيام الامتحانات وذلك للتأكد من تطهير اللجان والمرور المستمر عليها والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حيث تم تجهيز العيادات بكافة أدوية الطوارئ اللازمة، وتم التنسيق مع مرفق إسعاف الإسماعيلية للدفع بسيارت الإسعاف في نطاق مقار لجان سير الامتحانات، ليتم الإحالة لعدد 7 مستشفيات للفرز بنطاق المحافظة تستقبل حالات الاشتباه، كما تم التنسيق لاستقبال الحالات المرضية الأخرى بالإضافة إلى وضع خطة للتعامل الآمن مع النفايات الطبية الخطرة من خلال الدفع بسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة على اللجان لنقل النفايات ومنع تكدسها باللجان.