وكيل الأزهر: لم نرصد أي تجمع لأولياء الأمور أمام لجان الامتحانات

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن 128 ألف طالبًا أزهريًا أدوا امتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية، في ظل رعاية صحية متكاملة، وتوفرت كل جهود مؤسسات الدولة، واليوم كان مشرفًا جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أشكر وعي أولياء الأمور، ولم نرصد لجنة واحدة تجمع أمامها أولياء الأمور، وإحدى اللجان في الدقهلية تلقينا بلاغًا بشأن تواجد تجمهر من اولياء الأمور أمامها، وبالفعل توجهنا بالفريق المتابع إلى هناك ولم نجد ولي أمر هناك واحد".

وتابع: "هناك وعي بين الطلاب وأولياء الأمور، وهناك استجابة كاملة للمعلومات، واعتذارات الطلاب والملاحظين كانت محدودة للغاية، ولدينا فريقًا احتياطيًا من المراقبين لكي نتعامل مع حالات العجز بسرعة".

وأتم: "لم تظهر حالات حقيقية مصابة بكورونا، هناك حالتان، الأولى في القاهرة ووصلت سيارة الإسعاف إلى المستشفى ولم تثبت إصابة الطالب كونًا مصابًا بحساسية على الصدر، وبمجرد ما كشفت اللجنة على درجة حرارته وكانت عالية عزلوه عن زملائه، وهو الآن في بيتهم، وفي الوادي الجديد كان هناك حالة اشتباه لطالبة وثبت عدم إصابتها".