"التعليم": تصحيح إجابات امتحان اللغة العربية الخميس

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، عن بدء تصحيح أوراق إجابات اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة من الخميس المقبل، على أن تصدر نتائج العينة العشوائية بخصوص نسب النجاح بعد 48 ساعة من بدء التصحيح.

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة أثناء وجوده باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر تطبيق «الواتس آب» من خلال جروب معنون «بالغش اتجمعنا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

85 ألفاً بـ"أدبى الأزهر" يؤدون "الفقه"

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الأول للعام فى مادة اللغة العربية بإجمالى عدد 227 طالباً وطالبة فى 23 لجنة، وأدى أيضاً طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وعددهم 85 ألفاً، موزعين على 635 لجنة عامة، امتحان مادة الفقه، وأكد عدد من الطلاب سهولة امتحانى المذهبين الحنفى والمالكى ووجود صعوبات بامتحان «الشافعى» ومطالبة واضع الامتحان بالعديد من التعليلات لإجابة كل نقطة بالامتحان.

وقالت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية إن الامتحان تم وسط حالة من الهدوء والانضباط، وأضافت أن طالبة بمعهد الطويلة بالشرقية أصيبت بإعياء وارتفعت درجة حرارتها لـ39، وأصرت على أداء الامتحان وعدم الخروج من اللجنة، وحضر لها طبيب اللجنة العامة بالمعهد، وأكد أن سبب الحمى أمر آخر غير كورونا، وتلبية لرغبتها وافقت اللجنة على أداء الامتحان لكن فى غرفة معزولة بعيداً عن زميلاتها.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان معهد فتيات أرض الجنينة، بمنطقة الزاوية الحمراء، اليوم، وتفقد غرفة الرعاية الصحية للوقوف على مدى استعدادهم لأى حالة طارئة، كما تفقد الأدوية الموجودة، وحرص على الاستفسار عن السبل المتبعة فى حالات ارتفاع درجات الحرارة أو الاشتباه بفيروس كورونا، مشيداً بجاهزية الزائرين الصحيين وبالتعاون المثمر مع وزارة الصحة والأمن.